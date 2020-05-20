Sokağa çıkma yasağı sonrası pazarlarda adım atacak yer kalmadı
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Sokağa çıkma yasağı sonrası pazarlarda adım atacak yer kalmadı

Sokağa çıkma yasağı sonrası pazarlarda adım atacak yer kalmadıBursa'da, sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar, pazarlara akın etti.

20.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:00

Sokağa çıkma yasağı sonrası pazarlarda adım atacak yer kalmadı

Bursa'da, sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar, pazarlara akın etti. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan pazarlarda, vatandaşlar bayram alışverişi yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uyguladığı 15 kentten biri olan Bursa'da, vatandaşlar, bugün bayram alışverişi için pazarlara akın etti. İnegöl Semt Pazarı ve Tuzpazarı'nda yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, zaman zaman tezgah önlerinde sıra oluşturdu.

Maskesiz gelenler ise, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Sokağa çıkma yasağı sonrası pazarlarda adım atacak yer kalmadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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