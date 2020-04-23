SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI KADIKÖY MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy Meydanı sessizliğe büründü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy Meydanı sessizliğe büründü. Meydan havadan görüntülendi.

4 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte Kadıköy Meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı koronavirüs sonrası adeta sessizliğe büründü. Boş kalan meydan ise havadan görüntülendi.

Trafik ekipleri yasak kapsamında denetimlerine devam etti. Sokağa çıkma yasağına uymayan bir sürücüye cezai işlem uygulandı. Emre Güney isimli sürücü 'İş yerine gidiyordum ceza kesildi diye konuştu.

Kaynak: DHA