Sokağa çıkma yasağı sonrası hayvanlar aç bırakılmadı, boş sokakların keyfini kaplumbağa çıkardı
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Zonguldak, Antalya

Sokağa çıkma yasağı sonrası hayvanlar aç bırakılmadı, boş sokakların keyfini kaplumbağa çıkardı

Sokağa çıkma yasağı sonrası hayvanlar aç bırakılmadı, boş sokakların keyfini kaplumbağa çıkardı Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlar evlerine çekilirken, boş sokaklar da sokak hayvanlarına kaldı.

11.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:40
Sokağa çıkma yasağı sonrası hayvanlar aç bırakılmadı, boş sokakların keyfini kaplumbağa çıkardı

Sokağa çıkma yasağı sonrası hayvanlar aç bırakılmadı, boş sokakların keyfini kaplumbağa çıkardı

ANTALYA - Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlar evlerine çekilirken, boş sokaklar da sokak hayvanlarına kaldı. Kaş ilçesinde ıssız yoldaki kaplumbağa ağır adımlarla yolun karşısına güvenle geçti.

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs tedbirleri kapsamında, dün geceden itibaren 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın geldiği tüm şehirlerde sokaklar bomboş kaldı. 31 ilin sokaklarını sessizlik kapladı. Antalya merkez ve ilçelerde de drone ile şehrin nasıl boşaldığı havadan görüntülendi. Vatandaşların ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grupları ve polis ekipleri hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlara ekmek gibi ihtiyaçları teslim ediliyor. İki gün dışında da sokağa çıkma yasağı olan 20 yaşaltı ve 65 yaşüstü vatandaşlara da destek grupları yardım götürüyor.

Boş sokakların keyfini o çıkardı

İnsanlar evlerine çekilince sokak hayvanları kimsesiz kalmasın diye belediyeler harekete geçti. Özellikle kedi ve köpeklerin bulunduğu noktalara mama ve su kapları bırakıldı ve düzenli olarak kontrol edilmeye başlandı. Kaş Belediyesi Veteriner Hekimliği de sokak hayvanlarına yönelik mama su yardımında bulunuyor.

Kedi ve köpeklerin sokaklarda görülmesi alışılagelmiş bir durumken, Kaş'ın boş sokaklarında insan tehlikesinin olmadığını fark eden bir kaplumbağa adeta gezintiye çıktı. Yakınlarda bulunan ormanlık alandan geldiği tahmin edilen kaplumbağa, ara sokaklarda gezmeye başladı. Objektiflere yansıyan kaplumbağa, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde eviyle sokaklarda gezen tek canlı oldu.

Kaynak: İHA

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