Sokağa çıkma yasağı sonrası geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar metro istasyonlarına sığındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokağa çıkma yasağı sonrası geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar metro istasyonlarına sığındı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Boş cadde ve sokaklar Metro istasyonuna sığınan Ukraynalılar Şehri terk etmek için istasyonda bekleyenler Kiev'de sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı.

Boş cadde ve sokaklar

Metro istasyonuna sığınan Ukraynalılar

Şehri terk etmek için istasyonda bekleyenler Kiev'de sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı. Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar metro istasyonlarına sığındı. Bazı vatandaşların da çantalarına alıp tren istasyonlarında gittikleri ve şehri terk ettikleri gözlendi.

Sokağa çıkma yasağı sonrası geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar metro istasyonlarına sığındı

Sokağa çıkma yasağı sonrası geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar metro istasyonlarına sığındı

Sokağa çıkma yasağı sonrası geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar metro istasyonlarına sığındı

AA - Güncel

Sokağa Çıkma Yasağı, Metro, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title