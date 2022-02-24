Sokağa çıkma yasağı sonrası geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar metro istasyonlarına sığındı
AA - Güncel
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Boş cadde ve sokaklar Metro istasyonuna sığınan Ukraynalılar Şehri terk etmek için istasyonda bekleyenler Kiev'de sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı.
Boş cadde ve sokaklar
Metro istasyonuna sığınan Ukraynalılar
Şehri terk etmek için istasyonda bekleyenler Kiev'de sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı. Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar metro istasyonlarına sığındı. Bazı vatandaşların da çantalarına alıp tren istasyonlarında gittikleri ve şehri terk ettikleri gözlendi.