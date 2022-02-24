Sokağa çıkma yasağı sonrası geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar metro istasyonlarına sığındı

Boş cadde ve sokaklar

Metro istasyonuna sığınan Ukraynalılar

Şehri terk etmek için istasyonda bekleyenler Kiev'de sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler boş kaldı. Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar metro istasyonlarına sığındı. Bazı vatandaşların da çantalarına alıp tren istasyonlarında gittikleri ve şehri terk ettikleri gözlendi.