Sokağa çıkma yasağı sonrası boş Tiran sokakları havadan görüntülendi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da havadan drone ile çekilen görüntülerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası caddelerin boş olduğu görüldü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da havadan drone ile çekilen görüntülerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası caddelerin boş olduğu görüldü. Başta İskender Bey Meydanı olmak üzere Tiran sokakları boş kaldı. Kaynak: AA