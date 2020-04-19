Sokağa çıkma yasağı sonrası boş Tiran sokakları havadan görüntülendi
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da havadan drone ile çekilen görüntülerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası caddelerin boş olduğu görüldü.
19.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:18
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da havadan drone ile çekilen görüntülerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası caddelerin boş olduğu görüldü. Başta İskender Bey Meydanı olmak üzere Tiran sokakları boş kaldı.
Kaynak: AA