SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI BAYRAMPAŞA'DAKİ MEYVE VE SEBZE HALİNDE HAREKETLİLİK
İSTANBUL'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.
20.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:39
İSTANBUL'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.
- İstanbul
Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle son buldu. Yasağın kalktığı ilk günün sabahında Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde hareketlilik yaşandı. Pazarcı, market esnafı hale mal almaya geldi. Hem hal içinde hem de hal dışında araç yoğunluğu oluştu.
Görüntü dökümü:---------------------Araçlardan görüntü-Halden görüntü-Esnaftan görüntü-Mallardan görüntü
- İstanbul
Kaynak: DHA