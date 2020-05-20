Sokağa çıkma yasağı sonrası Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halinde hareketlilik
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Sokağa çıkma yasağı sonrası Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halinde hareketlilik

İSTANBUL'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Sokağa çıkma yasağı sonrası Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halinde hareketlilik
20.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:24
İSTANBUL'da 4  günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte  Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle son buldu.  Yasağın kalktığı ilk günün sabahında Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde hareketlilik yaşandı. Pazarcı, market esnafı hale mal almaya geldi. Hem hal içinde hem de hal dışında araç yoğunluğu oluştu. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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