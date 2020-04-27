Sokağa çıkma yasağı sona erdi, vatandaş yine bildiğini okudu
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Sokağa çıkma yasağı sona erdi, vatandaş yine bildiğini okudu

Samsun'un Bafra ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından semt pazarları ve banka önleri insanlarla doldu.

27.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:52
Sokağa çıkma yasağı sona erdi, vatandaş yine bildiğini okudu

Samsun'un Bafra ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından semt pazarları ve banka önleri insanlarla doldu.

Polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte pazar girişinde önlemleri artırırken banka önlerinde bulunan kalabalıklara sosyal mesafe uyarısı yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarında yine yoğunluk gözlendi. Semt pazarlarında da kalabalık dikkat çekerken, pazara giriş çıkışları polis ve belediye zabıta ekiplerince demir bariyerlerle ayrıldı.

Maskesi olmayanlar pazara alınmazken pazar içerisinde vatandaşlar yine bildiğini okuyarak sosyal mesafeyi ihlal etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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