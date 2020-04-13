Sokağa çıkma yasağı sona erdi
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşların Adnan Menderes Bulvarı, İstasyon Meydanı ve Atatürk Kent Meydanı'nda dışarı çıkmasından görüntü AYDIN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
13.04.2020 02:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:27
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşların Adnan Menderes Bulvarı, İstasyon Meydanı ve Atatürk Kent Meydanı'nda dışarı çıkmasından görüntü AYDIN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. Aydın'da da yasağın kalkmasının ardından bazı vatandaşlar dışarı çıktı.
Kaynak: AA