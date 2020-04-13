Sokağa çıkma yasağı sebebi ile elde kalan ürünler için semt pazarı açıldı
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Altındağ

Sokağa çıkma yasağı sebebi ile elde kalan ürünler için semt pazarı açıldı

Sokağa çıkma yasağı sebebi ile elde kalan ürünler için semt pazarı açıldı Altındağ Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ardından kurulamayan semt pazarları nedeniyle ürünleri ellerinde kalan pazarcı esnaf için Beşikkaya Pazar Yeri'ni açtı.

13.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:34
Sokağa çıkma yasağı sebebi ile elde kalan ürünler için semt pazarı açıldı

Sokağa çıkma yasağı sebebi ile elde kalan ürünler için semt pazarı açıldı

ANKARA - Altındağ Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ardından kurulamayan semt pazarları nedeniyle ürünleri ellerinde kalan pazarcı esnaf için Beşikkaya Pazar Yeri'ni açtı.

Korona virüs sebebi ile sokağa çıkma yasağı kararının ardından yasağın olduğu günlerde kurulması planlanan semt pazarının, esnafın ürünleri ziyan olmaması için çözüm üreten Altındağ Belediyesi, Beşikkaya Pazar Yeri'ni esnafa açarak ürünlerin satılmasını sağladı. Ayrıca pazar yerinde Altındağ Belediyesi ve Ankara Pazarcılar Odası tarafından "Gönül Köprüsü" tezgahı açılarak, ihtiyaç sahiplerinin alacağı ürünler koyuldu. Yapılan bu uygulama önümüzdeki günlerde Altındağ sınırları içerisinde bulunan tüm semt pazarlarına yayılması bekleniyor.

Esnaf Ataş: "Bizleri mağdur etmediği için Altındağ Belediye'mize teşekkür ediyoruz"

Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından ürünlerinin ellerinde kaldığını dile getiren pazar esnafı olan Murat Ataş, "Öncelikle bizleri mağdur etmediği için Altındağ Belediye'mize teşekkür ediyoruz. İki gündür sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı çalışamıyorduk. Bu sebepten elimizde kalan mallarımız vardı. Altındağ Belediyesi tarafından, normalde Pazar günleri kurulması gereken Beşikkaya Semt Pazarı Pazartesi kuruldu" ifadelerini kullandı.

Esnaf Eker: "Cumartesi ve Pazar'dan kalan mallarımız vardı"

Ürünler ile vatandaşa hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen pazar esnafı Erdinç Eker, "Cumartesi ve Pazar'dan kalan mallarımız vardı. Mağdur olmamamız için pazarımız açıldı. Elimizden geldiğince mallarımız ile halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizleri mağdur etmediği için Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağı sebebi ile elde kalan ürünler için semt pazarı açıldı

Kaynak: İHA

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