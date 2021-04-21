Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? (21 Nisan) Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?
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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? (21 Nisan) Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? (21 Nisan) Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Sokağa çıkma yasağı saatleri hafta içi değişti mi sorusu hafta içi sokağa kaçta çıkacağı ile ilgili kafası karışanlar için derledik. 13 Nisan tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısmi kapanma duyurusunda bulundu ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinin, ramazan ayının gelmesi ile beraber değiştiğini duyurdu. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? (21 Nisan)

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl değişti? Yeni koronavirüs genelgesine göre alınan kararlar 14 Mayıs itibariyle ülke genelinde iki hafta boyunca uygulanacak. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? (21 Nisan)İşte ayrıntılar...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde iki haftalık sokağa çıkma yasağı Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi;

Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

* Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

* Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak.

65 YAŞ ÜZERİ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü

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