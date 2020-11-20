Sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlayacak? Yasak tüm illerde geçerli mi? Yoksa bazı şehirlerde mi yasak olacak?

Koronavirüs kapsamında sokağa çıkma yasağı tekrardan başlıyor. Bugün yani 20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Yasak kaç gün sürecek? Kimler yasak kapsamında değerlendirilecek? Sokağa çıkma yasağı hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları akşam saat 20.00'den sabah 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Peki en çok merak edilen sorulardan birisi, sokağa çıkma yasağı bugün yani cuma günü mü başlıyor? Hafta içi de yasak var mı? Tüm cevaplar sizlerle...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs kapsamında bu hafta sonundan itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacaktır. Sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. 22 Kasım Pazar günü sabah saat 10:00 'a kadar devam edecektir. Ardından 22 Kasım Pazar günü akşam 20:00'da sokağa çıkma yasağı başlayacak olup 23 Kasım Pazartesi sabah 05:00'da sona erecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BUGÜN MÜ BAŞLAYACAK?

Sokağa çıkma yasağı vatandaşlar için bugün yani 20 Kasım Cuma günü başlamayacaktır. Vatandaşlar için yasak 21 Kasım Cumartesi akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Fakat bugün ise restoran, kafeler, berberler vb. kurumlar için yasak başlayacaktır. Yani kısacası 20 Kasım Cuma günü akşam saat 20:00 'da (akşam saat 8'de) restoranlar, kafeler, berberler vb. kurumlar kapanacaktır. Vatandaşlar için asıl sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi günü akşam 8'de başlayacak olup hafta sonları aynı tarifede devam edecektir.

Şimdi kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına gün gün sokağa çıkma yasağı saatlerini yazalım.

GÜN GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN SAATLER

20 Kasım Cuma günü : Akşam 20:00 'da restoran, kafeler, berberler vb. kapanacak. Sokağa çıkma yasağı olmayacak.

21 Kasım Cumartesi günü : Vatandaşlar için akşam 20:00 'da sokağa çıkma yasağı başlayacak.

22 Kasım Pazar günü : Vatandaşlar için akşam 20:00 'da sokağa çıkma yasağı başlayacak.

23 Kasım Pazartesi günü : Şimdilik hafta içi yasağı mevcut değil. Fakat getirilebilir.

24 Kasım Salı günü : Şimdilik hafta içi yasağı mevcut değil. Fakat getirilebilir.

25 Kasım Çarşamba günü : Şimdilik hafta içi yasağı mevcut değil. Fakat getirilebilir.

26 Kasım Perşembe günü : Şimdilik hafta içi yasağı mevcut değil. Fakat getirilebilir.

27 Kasım Cuma günü : Şimdilik hafta içi yasağı mevcut değil. Fakat getirilebilir.

28 Kasım Cumartesi günü : Vatandaşlar için akşam 20:00 'da sokağa çıkma yasağı başlayacak.

29 Kasım Pazar günü : Vatandaşlar için akşam 20:00 'da sokağa çıkma yasağı başlayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TÜM İLLERDE GEÇERLİ Mİ?

Evet yasak tüm illerde geçerli olacak. Türkiye'nin 81 şehrinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması başlayacak.

DİĞER TEDBİRLER BU AKŞAMDAN İTİBAREN UYGULANACAK

Bu akşam saat 20.00'den itibaren uygulanmaya başlayacak tedbirler ise şu şekilde;

- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

- 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının? yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.

- Tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.