Sokağa çıkma yasağı, patenli gençleri durduramadı
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Sokağa çıkma yasağı, patenli gençleri durduramadı

Sokağa çıkma yasağı, patenli gençleri durduramadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'nda sokağa çıkma yasağında otobüsün arkasına takılan ve canlarını hiçe sayan patenli gençler kameralara yansıdı.

Zeytinburnu'nda sokağa çıkma yasağında otobüsün arkasına takılan ve canlarını hiçe sayan patenli gençler kameralara yansıdı.

Zeytinburnu'nda patenli iki genç sokağa çıkma yasağında hızla giden bir otobüsün arkasına takıldı. Canlarını hiçe sayan gençler, trafiği de tehlikeye düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgeden motoruyla geçen Kazasız Kul Olmaz ekibinden Zahrettin Çelik, gençleri uyardı. Tehlikeli bir şey yapmadıklarını söyleyen gençler, bir süre sonra bir arkadaşları ile birlikte caddede patenle ilerleyerek gözden kayboldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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