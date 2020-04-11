Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı (2)
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Zonguldak, Antalya, Güncel

Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı (2)

Market ve fırınlarda yoğunluk görüntüsü Vata ANTALYA - İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya'da yoğunluk yaşandı.

11.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:23
Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı (2)

Market ve fırınlarda yoğunluk görüntüsü

Vata ANTALYA - İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya'da yoğunluk yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerde, fırın, manav, akaryakıt istasyonları ve bakkallarda yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, fırınların etrafına güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. (2)

Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı (2)

Kaynak: AA

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