Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı
Kocaeli'de vatandaşlar gıda satışı yapan dükkanlar ile akaryakıt istasyonlarına ait marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
10.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:47
Kocaeli'de vatandaşlar gıda satışı yapan dükkanlar ile akaryakıt istasyonlarına ait marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Trafik yoğunluğunun oluştuğu kent merkezindeki caddelerde yoğunluk yaşanırken, bazı pazarcıların da ürünlerini yol kenarında sattığı gözlendi.
Kaynak: AA