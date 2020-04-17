Sokağa çıkma yasağı öncesinde İstanbul-Tekirdağ Karayolu'nda araç yoğunluğu KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul-Tekirdağ Karayolu'nda araç yoğunluğu yaşandı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul-Tekirdağ Karayolu'nda araç yoğunluğu yaşandı. 2 günü Tekirdağ'daki yazlıklarında geçirmek için gelen ancak seyahat izin belgesi olmayanlar polis ve jandarma tarafından geri döndürüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bu hafta sonu uygulanacak olan 2 günlük sokağa çıkma yasağı

İstanbul-Tekirdağ Karayolu'nda trafiğe neden oldu. İstanbul'dan Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek isteyenler, yasağın başlamasına saatler kala kent girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kontrol noktasında polis ve jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçların sürücülerine, seyahat izin belgeleri soruldu. İzin belgesi olmayanlar, geri çevrildi. 65 yaş üstündeki bir kişi de para cezası uygulanarak, geri gönderildi.KENT MERKEZİNDE DENETİMÖte yandan 31 kentte eş zamanlı olarak saat 15.00 'de başlatılan denetimler çerçevesinde, Tekirdağ'da polis, market, fırın, pazar yeri ve büfeler ile yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklarda kontroller yaptı. Sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılan vatandaşlara maske kullanımı zorunluluğu hatırlatıldı.

Şehrin 4 farklı noktasında gerçekleştirilen denetimde özel araçlar da durdurulup maske takmayanlar uyarıldı. Toplu taşıma araçlarında ise maskesiz sürücü ve vatandaşlara maske verildi. Denetim saat 00.00'a kadar devam edecek.

- Tekirdağ

Kaynak: DHA