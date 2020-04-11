Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk (2) İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirlerde vatandaşlar gıda satışı yapılan dükkanların önünde kuyruk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirlerde vatandaşlar gıda satışı yapılan dükkanların önünde kuyruk oluşturdu.

İzmir'de vatandaşlar alışveriş yapmak için sokağa çıktı, trafikte yoğunluk oldu.

Polis ekipleri saat 00.00'dan sonra sokağa çıkma yasağının uygulanacağını anons etti.

Vatandaşlar fırın, manav ve gıda ürünleri satılan dükkanların önünde kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: AA