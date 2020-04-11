Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Mardin, Güncel

Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

-market ve manavlardaki yoğunluk -araç kuyrukları -genel görüntüler İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar Mardin'in Nusaybin ilçesinde alış veriş için market ve manavlara akın etti.

11.04.2020 00:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:26
Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

-market ve manavlardaki yoğunluk

-araç kuyrukları

-genel görüntüler İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar Mardin'in Nusaybin ilçesinde alış veriş için market ve manavlara akın etti.

Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

Kaynak: AA

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