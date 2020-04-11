Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
-market ve manavlardaki yoğunluk -araç kuyrukları -genel görüntüler İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar Mardin'in Nusaybin ilçesinde alış veriş için market ve manavlara akın etti.
11.04.2020 00:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:26
-market ve manavlardaki yoğunluk
-araç kuyrukları
-genel görüntüler İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar Mardin'in Nusaybin ilçesinde alış veriş için market ve manavlara akın etti.
Kaynak: AA