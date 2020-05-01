Sokağa çıkma yasağı öncesi polisten uyarı
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Sokağa çıkma yasağı öncesi polisten uyarı

Sokağa çıkma yasağı öncesi polisten uyarı
01.05.2020 00:35 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:37

Sokağa çıkma yasağı öncesi polisten uyarıİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

Sokağa çıkma yasağı öncesi polisten uyarı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak başlamadan önce İzmir'in işlek caddelerin de ve sahilde uygulama yapan polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmesi yönünde uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı öncesinde polis ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu. İzmir'in en işlek caddelerinde ve sahil kenarlarında uygulama yapan ekipler, sokağa çıkma yasağı öncesinde uygulama yaptı. Polis ekiplerinin uyarısının ardından birçok vatandaş evinin yolunu tuttu.

Öte yandan, gece yarısından itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, İzmir'in cadde ve meydanları ıssız kaldı.

Sokağa çıkma yasağı öncesi polisten uyarı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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