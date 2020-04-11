Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettiler
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Antalya, Güncel

Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettiler

Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettilerİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca bu gece 00.00'dan itibaren 31 şehirde 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildiğinin açıklamasının ardından Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

11.04.2020 00:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:13
Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettiler

Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettiler

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca bu gece 00.00'dan itibaren 31 şehirde 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildiğinin açıklamasının ardından Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00 ile 12 Nisan saat 00.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı duyan vatandaşlar ise stok yapmak için fırın ve marketlere akın etti. Fırın ve marketlerin önündeki insanlar zaman zaman sosyal mesafeye uymadı.

Erken saatlerde market ve bakkallarını kapatanlar yasağın ardından iş yerlerini açtı. Vatandaşların sokağa çıkmasının ardından trafikte zaman zaman sıkışmalar meydana geldi. Bankamatiklerin önünde para çekmek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri fırınların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlara fırınların 24 saat boyunca açık olacağı uyarısında bulundu.

Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettiler

Kaynak: DHA

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