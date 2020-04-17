Sokağa Çıkma Yasağı Öncesi 31 İlde Denetim! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan 31 ilde, yasak öncesinde denetim yapılacak. Güvenlik ekipleri sokağa çıkma yasağı öncesinde kurallara uymayanlara cezai işlem

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan 31 ilde, yasak öncesinde denetim yapılacak. Güvenlik ekipleri sokağa çıkma yasağı öncesinde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayacak.

Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman Başlayacak?

Sokağa çıkma yasağı 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı öncesinde saat 15.00-24.00 saatleri arasında ekipler denetim yapacak.

İçişleri Bakanlığı, 31 ilin valiliklerine talimat gönderdi. Gönderilen talimatta sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla saat 15.00-24.00 arasında uygulama yapılması istendi.

Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları hafta sonu yasaklanacak.

Sokağa Çıkma Yasağı Cezası Ne Kadar?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.