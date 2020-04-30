Sokağa çıkma yasağı olan yaşlı adam yalnızlığını muhabbet kuşlarıyla giderecek
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Sokağa çıkma yasağı olan yaşlı adam yalnızlığını muhabbet kuşlarıyla giderecek

Sokağa çıkma yasağı olan yaşlı adam yalnızlığını muhabbet kuşlarıyla giderecek
30.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:51

Sokağa çıkma yasağı olan yaşlı adam yalnızlığını muhabbet kuşlarıyla giderecek 65 yaşındaki Ahmet Avcıoğlu: "Kuşlar hayat arkadaşım olacak" Bolu'da, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Ahmet Avcıoğlu (65), kimsesiz yaşadığı evinde yalnızlığını Vefa Sosyal Hizmet ekiplerinden...

Sokağa çıkma yasağı olan yaşlı adam yalnızlığını muhabbet kuşlarıyla giderecek

65 yaşındaki Ahmet Avcıoğlu:

"Kuşlar hayat arkadaşım olacak"

BOLU - Bolu'da, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Ahmet Avcıoğlu (65), kimsesiz yaşadığı evinde yalnızlığını Vefa Sosyal Hizmet ekiplerinden istediği muhabbet kuşlarıyla giderecek.

Bolu'da, 4 yıldır eşinden ve çocuklarından ayrı yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Avcıoğlu, korona virüs salgını sonrası getirilen yasak nedeniyle dışarı da çıkamayınca yalnızlığını daha çok hissetmeye başladı. Kültür mahallesi Vişne sokaktaki evinde tek başına daha fazla vakit geçiremeyen Avcıoğlu, evde kendisine arkadaşlık yapması için 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak muhabbet kuşu istedi. Avcıoğlu'nun isteğinin Vefa Sosyal Hizmet Grubu'na iletilmesinin ardından, bir hayırseverin de yardımıyla yaşlı adama 2 adet muhabbet kuşu alındı.

Duygusal anlar yaşandı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Avcıoğlu için alınan 2 muhabbet kuşuyla birlikte yaşlı adamın evine gitti. Ekipleri istediği kuşlarla birlikte gören Avcıoğlu büyük bir mutluluk ve duygu dolu anlar yaşadı. Mutluluğunu ekiplere defalarca teşekkür ederek dile getiren yaşlı adam, "Benim gibi kimsesiz olan bir adama sahip çıktığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

"Çok sevindim"

Kuşlarının isimlerini kendisine getiren ekiplerle birlikte " "Umut" ve "Pişkin" koyan Avcıoğlu, "Burada yalnız kaldım. Sıkılıyorum. Geceleri daha çok sıkılıyorum. 112'ye telefon açtım. Bana parasıyla da olsa muhabbet kuşu getirin, arkadaşlık yapsın bana dedim. Sonra beni aradılar. 2 tane kuş hediye etmek isteyen kişi var dediler. Çok sevindim. Hayat arkadaşım olacak kuşlar" şeklinde konuştu.

"Bizleri de heyecanlandıran talepler oluyor"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Koçyiğit, Ahmet Avcıoğlu'nun çok memnun olduğunu ifade ederek, "Vatandaşların en çok istedikleri gıda, ilaç, maaşlarının bankadan çekilerek evlere ulaştırılması. Bugüne kadar hiç sorun yaşamadık. Günübirlik vatandaşlarımıza isteklerini ulaştırdık. Bunun yanında bir de böyle bazen bizleri de heyecanlandıran vatandaşlarına talepleri oluyor. Ahmet amca da son aradığında yalnız yaşadığını, evde bir nefes olsun, bir ses olsun, bana nasıl yardımcı olur musunuz dedi. Biz de ona muhabbet kuşu olsa nasıl olur diye sorduk. Ahme amca çok sevindi. Benim de tam istediğim buydu dedi. Biz de bunu hayırseverlerimizden birine iletmiştik. Onlar da tereddüt etmeden, yaşlı amcamıza nefes olalım, kuşlarını biz alalım dediler. Kuşları aldık ve Ahmet amcaya teslim ettik. Ahmet amca da çok memnun oldu" dedi.

Sokağa çıkma yasağı olan yaşlı adam yalnızlığını muhabbet kuşlarıyla giderecek

Kaynak: İHA

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