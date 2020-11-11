Sokağa çıkma yasağı olan iller nereler? Kısıtlama olan iller, kısıtlama gelen iller hangileri?

Ülkemizde artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle yeni koronavirüs önlemleri ile ilgili son dakika haberleri de peş peşe geliyor. 65 yaş üstü için kısıtlama kararı alan illeri sizler için derledik. Sokağa çıkma yasağı olan iller nereler? Kısıtlama olan iller, kısıtlama gelen iller hangileri? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2529 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 87 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 59'a, toplam hasta sayısı ise 399 bin 831'e yükseldi.

Bu kapsamda pek çok valilik sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yeni tedbirlerini açıkladı. Bazı illerin valiliklerinden gelen açıklamaya göre; 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatler aralığında sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs salgınında en yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlara bazı illerde belirli saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı gibi birçok kısıtlama kararı getirilirken bugün Kütahya'dan gelen konuya ilişkin yeni tedbir kararı açıklamasının ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başladı.

İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Uşak ve Kütahya'da da uygulamaya konulmuştu.

KISITLAMA OLAN İLLER HANGİLERİ?

Korona virüs salgınına karşı Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yeni tedbirler uygulamaya alındı. Yeni tedbirler kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar umumi pazar yerlerine giremeyecek, 18 yaş altı gençler ebeveynleri olmadan kafelere alınmayacak.

Bartın'da korana virüs (Covid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni tedbir kararları duyuruldu.

Kütahya'da son dakika koronavirüs kararı! İl genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir."

BURSA Valiliği tarafından kentte 65 yaş üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri, bu yaş grubuna yönelik denetim yaptı. Denetimde, polisi görünce uzaklaşmaya çalışan yaşlılar, durdurularak, evde kalmaları için uyarıldı. Uygulama sırasında ekmek alacak kimseleri olmadığı için sokağa çıktığını söyleyen yaşlı bir adama ise polis memuru, "Sen bizi ara, ekmeğini ben alıp, geleceğim, sen sağlığını tehlikeye atma" dedi.

Bursa Valiliği tarafından dün alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günü, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlıların yoğun olduğu kıraathane, cami avlusu ve meydanlarda uygulama yaptı.