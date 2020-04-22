Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe girişinde Türkiye geneli huzur operasyonu kapsamında yapılan uygulamada durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada, sokağa çıkma yasağı olan gencin çıkması polisleri şaşkına çevirdi.

Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe girişinde Türkiye geneli huzur operasyonu kapsamında yapılan uygulamada durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada, sokağa çıkma yasağı olan gencin çıkması polisleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre Emet ilçe girişinde Türkiye geneli huzur operasyonunda uygulama yapan polis ekipleri tüm araçlarda kapsamlı arama çalışması yaptı. Yapılan çalışma sırasında 43 ABD 627 plakalı Muzaffer Şenel yönetiminde otomobilin bagajından sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı Muzaffer Ay otomobil bagajında yapılan kontrolde polise yakalandı.

Muzaffer Ay, polise yaptığı açıklamada, 19 yaşında olduğunu ceza yememek için kontrol noktasının üst tarafında bagaja bindiğini söyledi.

Polis ekipleri 19 yaşındaki Muzaffer Ay hakkında yasal işlem başlatıp polis merkezine götürdü..

Kaynak: İHA