Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kimlere sokağa çıkma yasağı gelecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
24 Kasım koronavirüs tablosu sonrası yeni tedbirler alınacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kimlere sokağa çıkma yasağı gelecek? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vakalarda görülen artış tedirginliğe neden oldu.Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kimlere sokağa çıkma yasağı gelecek? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma cezasıne kadar?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Geçtiğimiz hafta sonu belirlenen saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devreye alındı. Diğer taraftan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vakaların artması sebebiyle vatandaşların aklında hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'ın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'de şu detay yer aldı; "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır."Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.