Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kimlere sokağa çıkma yasağı gelecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

24 Kasım koronavirüs tablosu sonrası yeni tedbirler alınacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kimlere sokağa çıkma yasağı gelecek? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma cezası ne kadar?