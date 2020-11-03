Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vaka oranlarındaki artış devam ederken, ''İstanbul'da sokağa çıkma yasağı mı var, sokağa çıkma yasağı ne zaman geliyor?'' gibi sorular aratılır hale geldi. Koronavirüs tedbirleri neler?

Koronavirüs hasta sayısının düşüşe geçmesiyle alınan tedbirler aşamalı olarak kaldırılmış ve normalleşme sürecine geçilmişti. Ancak Eylül ayı itibariyle covid-19 vakalarındaki artış yeniden başladı. Bazı il valilikleri koronavirüs tedbirlerini yeniden uygulamaya koyma kararı aldı. Peki, İstanbul'da yasak uygulanacak mı?

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ?

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

SAğlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da daha önce belirttiği gibi en çok vaka oranı İstanbul'da bulunuyor. Her gün yeni uyarılr yana Koca, İstanbul'da sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına yönelik de değerlendirmede bulunmuştu. Buna göre Bakan Koca, ''Bir kısıtlama düşünmüyoruz, alınması ve uyulması gereken tedbirlere vatandaşımızla birlikte 83 milyon bir olarak ve İstanbul'daki 16,5 milyon insanımız tedbirlere uyum göstermek noktasında kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Ankara'da 5 hafta önce İstanbul'un 5 katıydı, şu an İstanbul Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle ilerledi. Dolayısıyla Ankara'da sokağa çıkma yasağı yapılmadan bu sonuçlar alındı. Diğer illerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında bir hassasiyet gösterirse, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek bundan başarıyla çıkacağımızdan eminim." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı veya herhangi bir kısıtlama uygulamasına yönelik bir açıklama bulunmuyor.