SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'NIN ARDINDAN TAKSİM'DE SOKAKLAR KEDİLERE KALDI
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Zonguldak, Taksim, Güncel

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'NIN ARDINDAN TAKSİM'DE SOKAKLAR KEDİLERE KALDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta, 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasının ardından Taksim'de sokaklar kedilere kaldı.

11.04.2020 01:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:37
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'NIN ARDINDAN TAKSİM'DE SOKAKLAR KEDİLERE KALDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta, 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasının ardından Taksim'de sokaklar kedilere kaldı.

Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının başlamasıyla evlerine çekildi. Taksim Meydanı ise saat 00.00'dan itibaren boşaldı. Meydanda sadece polisler ve evlerine gitmek için taksi bulamayan birkaç vatandaş ile sokak hayvanları kaldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'NIN ARDINDAN TAKSİM'DE SOKAKLAR KEDİLERE KALDI

Kaynak: DHA

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