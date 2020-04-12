Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı
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Sultanbeyli, İstanbul

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı.

12.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:26
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı. Adeta sessizliğe bürünen Sultanbeyli Kent Meydanı havada görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı. Cumartesi günü 00.00 itibariyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Sultanbeyli Kent Meydanı da sokağa çıkma yasağı nedeniyle bomboş kaldı. Meydanın ve çevresindeki sokakların adeta sessizliğe büründüğü görüldü.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Sultanbeyli Kent Meydanı drone ile havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı

Kaynak: İHA

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