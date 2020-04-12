Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe bürünen Beyşehir havadan görüntülendi Türkiye genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Konya'nın Beyşehir ilçesinde de meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve yeşil alanlar, Beyşehir Gölü kıyıları boş kaldı.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Konya'nın Beyşehir ilçesinde de meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve yeşil alanlar, Beyşehir Gölü kıyıları boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşların yasağa uyduğu gözlenirken, kent merkezi drone çekimleriyle havadan da görüntülendi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, sokağa çıkma yasağında havadan görüntülenen Beyşehir için, "Senin her halin ayrı güzel canım Beyşehir'im. Kıymetli hemşerilerim iki gün süreli sokağa çıkma yasağı günlerinde şehrimizin boş sokaklarını ilçemiz içinde ve dışında yaşayan tüm hemşerilerimiz için, hoş hatıralar sahnesinde kalması adına sizler için görüntüledik. Devlet millet elbirliğiyle elbet bugünleri de aşacağız. Şehrimizin caddelerini, sokaklarını, meydanlarını hep birlikte dolduracağız. Daha sağlıklı günlerde birlikte olabilmek adına kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için evde kalma günü. Evde kal Beyşehir'im, birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA