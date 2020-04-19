SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDENİYLE BOŞ KALAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Zeki GÜNAL/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sokağa çıkma yasağının 2. gününde havadan görüntülendi.

Zeki GÜNAL/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sokağa çıkma yasağının 2. gününde havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 2 gün boyunca sürecek yasağın Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı. Gün içerisinde çok sayıda otomobilin geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sokağa çıkma yasağıyla adeta boş kaldı. Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA