Yasaklar ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Hafta içi yasak kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?

Kademeli normalleşmeyle birlikte sokağa çıkma yasaklarının saatlerinde değişikliğe gidilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yayınlanan saatlerin dışında sokağa çıkılması halinde idari ceza uygulaması yapılmasına karar verilmişti. Konuyla alakalı birçok kişi sokağa çıkma yasaklarının saatlerini araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Hafta içi yasak kaçta başlıyor?

Koronavirüse karşı ülkemizde aşılama tüm hızıyla devam ederken, tedbirli davranmanın ve temizlik, maske, mesafe kurallarına uymanın önemi hem devlet yetkililerince, hem de sağlık konusundaki uzmanlar tarafından önemi vurgulanmakta. Bu bağlamda ülkemizde alınan kararlar arasında uygulanan sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam etmekte. 1 Haziran'da başlayan "Kademeli Normalleşme" sürecinde sokağa çıkma yasaklarının saatlerinde değişikliğe gidilmiş ve kurallara uymayanlara idari ceza uygulaması yapılmasına karar verilmişti. İdari ceza uygulamasına çarptırılmak istemeyen vatandaşlar tarafından sokağa çıkma yasaklarının başlangıç ve bitiş saatleri internette aratılmakta. Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Hafta içi yasak kaçta başlıyor?

HAFTA İÇİ YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta içi yasağı Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri akşam 22:00'da başlayıp sabah 05:00 saatinde sona ermektedir. Muafiyeti ya da çalışma izni olmayan kişilerin 22:00-05:00 saatleri arasında kişilerin sokakta bulunması durumunda idari para cezasına çarptırılacağı İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yer almaktadır.

HAFTA SONU YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta sonu yasağı Cumartesi 22:00'da başlayıp, Pazar tüm günü kapsayacak şekilde Pazartesi 05:00 saatine kadar devam edecektir. Cumartesi 22:00 ve Pazartesi 05:00 saatleri arasında muafiyeti ve izni olmayan kişilere idari para cezası uygulanacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasaklarına uymayan kişilere uygulanan idari para cezası 3 bin 150 TL'dir. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesileceği İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede belirtilmiştir.