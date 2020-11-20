Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri hafta içi de sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri hafta sonu mu geçerli?

Sokağa çıkma yasağı yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı Cuma günü mü başlayacak, Cumartesi günü mü? 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımız için hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için belirlenen saat aralığı kaçtır? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü çalışan vatandaşlar ne yapacak? Detaylar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma yasağı başlangıcı: 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacaktır. 22 Kasım Pazar sabah 10.00'a kadar sürecektir.

22 Kasım Pazar akşam 20.00'de başlayacak olup, 23 Kasım Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecektir.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ?

21 Kasım Cumartesi günü başlayacak olup, her gün 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ?

21 Kasım Cumartesi günü başlayacak olup, her gün 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00 - 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

ÇALIŞANLAR NE YAPACAK?

Çalışanlar SGK kaydı belgesi ibraz edenler çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak

şekilde?

1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin sadece saat 10:00

ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmesine,

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri

arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilmesine, restoran, lokanta

veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine

paket servis hizmeti verilebilmesine,

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak

kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı

araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerlerinin kısıtlamalardan istisna

tutulmasına,

3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının? yeni bir karar alınıncaya kadar ise

kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları,

lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulmasına, daha önce faaliyetleri durdurulan

nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamının sağlanmasına,

4. Tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20

yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00

saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb.

belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın

sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma

kısıtlaması uygulanmasına,

-Üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin bu kısıtlamadan muaf tutulmasına,

-Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar

günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00

saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

-Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamaya yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda

belirtildiği şekilde devam edilmesine, karar verilmiştir.