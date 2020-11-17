Sokağa çıkma yasağı ne zaman gelecek? Sokağa çıkma yasağı detayları neler?

Koronavirüsün Wuhan'da ilk ortaya çıktığı gün olan 17 Kasım 2019'un üzerinden bir yıl geçti. Ülkemizde bugün 100'den fazla vefatın olması sebebiyle yeni kısıtlamalar açıklandı. Peki kısıtlamalar neler?

Yeni alınan tedbirler ile birlikte sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar neler?

KORONAVİRÜS KISITLAMALARI NELER?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar geldi. Peki hangi kısıtlamalar geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili şunları söyledi;

"Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonucunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, ara tatilinde eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek. 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek. Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre,

"Tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10-20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." Sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.