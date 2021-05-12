Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tam kapanma ne zaman bitecek?
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tam kapanma ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tam kapanma ne zaman bitecek?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, 29 Nisan 2021 Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sona erecek tam kapanma getirildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, 29 Nisan 2021 Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sona erecek tam kapanma getirildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek" ifadelerine yer verdi. Tam kapanma 17 Mayıs'ta sonra erecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konu hakkında yaptığı açıklamada, ''Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.'' ifadelerine kullandı.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Buna göre; Ramazan ayı süresince sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması bitecek. Peki, şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı? Tam zamanlı kapanma sonrası bazı kısıtlamalar kaldırılacak. Kısıtlamaların nasıl normalleşeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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