Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Güncel - Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 2 Mart yasaklar kalkıyor mu?

Sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı saat 21:00'den sabah 05:00'e kadar uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Güncel - Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 2 Mart yasaklar kalkıyor mu? 1 Mart kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Yasakları ne zaman bitecek?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı belirli saatler aralığında uygulanıyor. Kovid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam ediliyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalar hakkında yaptığı açıklamanın ardından gözler bugün yapılan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Güncel - Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 2 Mart yasaklar kalkıyor mu?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor. Söz konusu illerde hafta içi belli saatlerle, hafta sonu kısıtlamaların da esnetilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme çerçevesinde bugün uygulamaya geçen "yerinde karar" döneminin ilk kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe'de yapılacak toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlatacak.

Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda bu kapsamda vaka sayısı bakımından düşük riskli iller grubunda yer alan Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş, normalleşmeye en yakın şehirler olarak sıralanıyor.

Kabinede alınan tüm kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi her gün saat 21:00'den sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağa uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılıyor.

MART AYI: NORMALLEŞME TAKVİMİ NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.

Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

MART AYINDA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.

Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.

Bu açıklamalar sonrasında gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı, Beştepe'de saat 15.55'te başladı. Toplantının merakla beklenen başlığı ise koronavirüste normalleşme adımları olacak.

KAFE VE RESTORANTLAR AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili de bugünkü toplantıyı işaret etmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarına göre bu alanda bir esnemeye gidilip gidilmeyeceği değerlendirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı sunum sonrası yüz yüze eğitime ilişkin de karar alınması bekleniyor. Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda netleşeceği bildirmişti. Buna göre, yüz yüze eğitime valiler ile il hıfzısıhha kurullarının karar verebileceği yönünde görüş açıklanmıştı.

Ayrıntılar gelecek…