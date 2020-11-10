Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağının cezası nedir? İstanbul Ankara 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı detayları

Ülkemizde koronavirüs kaynaklı vefat sayısı düne göre arttı. 87 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat 11 bin 59'a çıktı. Bugün ağır hasta sayısının 3000'i geçmesi endişeleri artırdı. İstanbul sokağa çıkma kısıtlaması var mı? İstanbul sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Ankara'da sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2529 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 87 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 59'a, toplam hasta sayısı ise 399 bin 831'e yükseldi.

Bu kapsamda İstanbul'da ve Ankara'da yeni önlemler alındı.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?

Son dakika haberine göre İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

İSTANBUL SOKAĞA ÇIKMAK 65 ÜSTÜ İÇİN YASAKLANDI MI?

Ülkemizde artan koronavirüs vakaları nedeniyle Ankara'dan sonra İstanbul'da da 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.11.2020 Salı günü saat: 19:00 Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanmıştır. Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bilindiği üzere dünyada halen Kovid-­19 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir.

RİSKE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ülkemizde içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

BULAŞMA RİSKİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bu bağlamda; koronavirüs hastalığının solunum yolundan damlacık suretiyle yayılması, cisim yüzeylerinden el teması vb. yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak insanların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttırdığı değerlendirilerek; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 56 no'lu kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00­-20:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00­-16:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF TUTULACAK KİŞİLER KİMLER?

10:00­-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri,- İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verildi.

ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?

Son dakika haberine göre Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

ANKARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açıklama TC. Ankara Valiliği'nden geldi;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 46 no'lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına,

10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan,

a. Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri,

b. İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına, Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI NEDİR?

Kararın uygulamasına 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren başlanmasına, Kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek, kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir.