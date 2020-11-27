Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Artan koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamalar ne zaman başlayacak? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Bu akşam sokağa çıkma yasağı başlayacak mı? Hangi yerler açık olacak?

Geçen hafta sonu başlayan sokağa çıkma kısıtlaması karışıklığa sebep oldu. Bu hafta sokağa çıkma yasağı hangi gün başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BUGÜN BAŞLAYACAK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Geçen haftada olduğu gibi bu hafta sonu saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınana kadar her hafta sonu bu uygulama devam edecek. Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü sokağa çıkma yasağıbaşlayacak.

28 Kasım Cumartesi günü 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar

29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar.

AÇIK OLACAK YERLER!

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,