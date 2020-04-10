SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARIYLA MARKETLERDE SIRA OLUŞTU Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK-Yılmaz OKUR-Olgucan KALKAN-Ozan URAL-Ali ABLAY-Alper ÇAY / İSTANBUL DHABu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti.

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK-Yılmaz OKUR-Olgucan KALKAN-Ozan URAL-Ali ABLAY-Alper ÇAY/ İSTANBUL DHA

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

Kasımpaşa'da polis otosundan yapılan "Değerli vatandaşlar, kendi sağlığınız için sosyal mesafe koyun. Yarın bütün fırınlar açık kalacak, kimse aç kalmayacak. Yarın fırınlar, marketler açık, ihtiyaçlarınızı yarın giderebilirsiniz. Şu an burada kalabalık yapmaya gerek yok" şeklindeki uyarıları dikkate almayan vatandaşlar kuyruklarda beklemeye devam etti.

Görüntü dökümü

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-Markette kuyruk oluşturan vatandaştan görüntü-Marketin dışında kuyruk oluşturan vatandaşlar-Market içerisinden görüntü-Fırından bakkaldan detaylar -Vatandaşla rop-Kuyruktan detaylar-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA