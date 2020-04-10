Sokağa çıkma yasağı kararının ardından market ve fırın önlerinde uzun kuyruk oluştu (2)
Vatandaşların market, petrol istasyonları, kuruyemiş dükkanları ve manavlar önünde uzun kuyruklar oluşturması ANKARA - İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
10.04.2020 23:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:18
Vatandaşların market, petrol istasyonları, kuruyemiş dükkanları ve manavlar önünde uzun kuyruklar oluşturması ANKARA - İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak sonrası vatandaşlar market ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: AA