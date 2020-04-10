Sokağa çıkma yasağı kararının ardından market ve fırın önlerinde uzun kuyruk oluştu (1) Vatandaşların fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturması ANKARA - İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Vatandaşların fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturması ANKARA - İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak sonrası vatandaşlar market ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. (1) Kaynak: AA