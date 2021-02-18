Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı, yasak olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı, yasak olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs tedbirleri oluştururken yasaklar ne zaman bitecek sorusunun cevabı da netlik kazandı. Peki, Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı, yasak olacak mı? İçişleri Bakanlığı hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri! İşte detaylar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son dakika açıklaması: Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısına çevrildi. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs tedbirleri oluştururken, Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkacak gibi soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Restoranların açılmasından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağına, yüz yüze eğitimden bölgesel kurallara birçok konunun masada olduğu Kabine Toplantısında, birçok önemli karar alındı.

Aşılama çalışmalarında ikinci doza geçilmesi ve vaka sayısındaki düşüşe bağlı olarak yasaklar ne zaman bitecek sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere, bir süredir hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise 56 saat kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Erdoğan, merak edilen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kalkacak mı, yasaklar ne zaman bitecek sorularına ilişkin aldıkları kararları paylaştı. Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak "Mart ayı ile birlilkte kademeli normalleşmeye geçiyoruz. Sokak kısıtlamaları da aşamalı olarak kaldırılacak. Burada önemli olan, vaka sayısının tüm illerimizde azalmasıdır." sözlerini kullandı.

18 ŞUBAT HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bu son dakika gelişmesinin akabinde, sokağa çıkma yasağı saatleri de merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığından 18 Şubat hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak şu paylaşıldı;

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları söyledi:

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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