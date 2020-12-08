Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

08.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:15
Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle kısıtlamalar devam etmekte. Peki, Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta içi ve hafta sonu gelen sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası, yılbaşında da sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları sorulmaya başlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Şu an uygulanmakta olan tedbirleri tam kapanma öncesi yapılan son hamle olarak düşünebiliriz. Bu hamlelerle başarı sağlayamazsak başka ülkelerde olduğu gibi 14 günlük tam kapanma yaşayabiliriz.

Aralık ayının ikinci yarısında, başta İstanbul olmak üzere toplumsal bağışıklığın (sürü bağışıklığı) devreye girmesini beklediğini söyleyen Aydın, "Bu, toplumun neredeyse yarıya yakınının virüsle karşılaşmış veya virüs ile infekte olacağı için yayılım hızının belirli kentlerde azalmaya başlayacağı anlamına geliyor. Kısıtlama kuralları, toplumsal bağışıklık ve aşı ile bağışıklıkla beraber ocak ayından itibaren başta İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir illerinde salgın hızının duraklayıp aşağıya doğru bir inişe geçeceğini öngörüyorum."

İlgili Haberler

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni koronavirüs yasakları: Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni koronavirüs yasakları: Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek?
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Pınar Altuğ Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Tisserand Sinan Gümüş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Türk Silah Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 20:18:57. #1.15#
title