Sokağa çıkma yasağı ile boş kalan yollar dezenfekte edildi
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Zonguldak, Çekmeköy, Güncel

Sokağa çıkma yasağı ile boş kalan yollar dezenfekte edildi

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Çekmeköy'ün caddeleri ve sokakları boş kaldı.

12.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:06
Sokağa çıkma yasağı ile boş kalan yollar dezenfekte edildi

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Çekmeköy'ün caddeleri ve sokakları boş kaldı. Belediye ekipleri de boş kalan caddeleri ve sokakları dezenfekte aracı ile dezenfekte etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak'ta haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle hayata geçen yasakla beraber Çekmeköy'de caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Çekmeköy Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte etti. Yollar, dezenfekte aracından sıkılan ilaç ile dezenfekte edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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