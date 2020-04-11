Sokağa çıkma yasağı ilan edilen İstanbul'da, gençlerin çatıdaki boks antrenmanı böyle görüntülendi
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Ümraniye, İstanbul

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen İstanbul'da, gençlerin çatıdaki boks antrenmanı böyle görüntülendi

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen İstanbul'da, gençlerin çatıdaki boks antrenmanı böyle görüntülendi Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

11.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:17
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen İstanbul'da, gençlerin çatıdaki boks antrenmanı böyle görüntülendi

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen İstanbul'da, gençlerin çatıdaki boks antrenmanı böyle görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ümraniye'de yaşayan iki kişi, dışarı çıkamadıkları için boks antrenmanlarını evlerinin çatı katında yaptı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle çatı katında antrenman yapan boksörler havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 2 gün boyunca sürecek yasak Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle hayata geçirildi. Sokağa çıkma yasağıyla beraber belli istisnalar haricinde vatandaşlar evlerinde kaldı. Ümraniye'de yaşayan iki kişi de sokağa çıkamayınca boks antrenmanlarını binalarının çatı katında yaptı. Sokağa çıkma yasağına karşın formlarını korumak isteyen boksörlerin çatı katında boks antrenmanı yaptı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle çatı katında boks antrenmanı yapan boksörler drone ile havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen İstanbul'da, gençlerin çatıdaki boks antrenmanı böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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