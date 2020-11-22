Sokağa çıkma yasağı hangi günler, hangi saat aralığında? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni yasaklar neler?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi günler, hangi saat aralığında? Koronavirüs vakalarının yükselmeye başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı liderliğinde Kabine Toplantısı düzenlendi ve yeni kararlar alındı. Bu kararlara göre sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak? Hangi günler, hangi saat aralığında düzenlenecek?

Dünyada ve ülkemizde de corona virüs vakaları hızla artmaya başlayınca yeni önlemler alma kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs ile mücadelede81 il için yeniden sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığını duyurdu. Milyonlarca vatandaş hangi saat aralığında ve hangi günler dışarı çıkabileceğini araştırmaya başladı. Genelgenin yayınlanmasıyla birlikte konu netleşmiş oldu. Peki Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi günler, hangi saat aralığında? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilen bilgiler haberimizde…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma yasağı başlangıcı: 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacaktır. 22 Kasım Pazar sabah 10.00'a kadar sürecektir.

Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacaktır. 22 Kasım Pazar sabah 10.00'a kadar sürecektir. 22 Kasım Pazar akşam 20.00'de başlayacak olup, 23 Kasım Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecektir.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yayınlanan genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar sadece hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu uygulamaya 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız dahil değildir. Evden gerekmedikçe çıkılmaması gerekmekte, kalabalık ortamlarda da maske-mesafe-temizlik kurallarına uyulması gerekmektedir. Vaka sayıları düşürüldüğü takdirde alınan tedbirlerde yeni düzenlemeler yapılabilir. Hafta içi bir kısıtlama söz konusu olursa haberimizde yer alacaktır.