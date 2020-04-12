Sokağa çıkma yasağı gelince balkonlarda 'erik dalı' ile göbek attılar Sokağa çıkma yasağı gelince balkonlarda 'erik dalı' ile göbek attılar Evinin önünde konser verdi, müziği duyan göbek atmaya balkona çıktı Denizli'de komşularının sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde sıkıldığını öğren müzisyen evinin önüne kurduğu dev ses sitemi ile adeta karışık...

Sokağa çıkma yasağı gelince balkonlarda 'erik dalı' ile göbek attılar

Evinin önünde konser verdi, müziği duyan göbek atmaya balkona çıktı

DENİZLİ - Denizli'de komşularının sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde sıkıldığını öğren müzisyen evinin önüne kurduğu dev ses sitemi ile adeta karışık müziklerin çaldığı konser verdi. Müzik sesini duyup balkona çıkan komşular ise kendilerini müziğin ritmine kaptırıp göbek attı.

Denizli'de düğün ve özel günlerde müzisyenlik yapan Ergün Salman artan korona vakalarından dolayı iptal olan düğünlere gidemeyince ses sistemini evinin önüne kurdu. Sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşların moral bulması için şarkılar çaldı. Müzik sesini duyan vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlığın ardından evlerinin balkonları ve pencerelerinden göbek atarak eğlendi. Müzik sesini duyan alt sokaktaki vatandaşlar ise kendi evlerinden müzik açarak eğlenmeye başladı. Sokakta İzmir Marşı'nın yankılanması sonrası ise balkon ve pencereden ellerinde Türk bayrağı sallamaya başladı. Kimi vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Evinin önüne kurduğu sistemle mahalleliyi eğlendiren müzisyen Ergün Salan, "Virüsten dolayı bizimde düğünler bitti. Evdeyiz. Bende sırf mahalleli eğlensin, herkesin keyfi yerine gelsin diye böyle bir şey yaptım. Komşuların yaklaşımı iyiydi. Hepside çok güzeldi. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA