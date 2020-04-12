Sokağa çıkma yasağı gelince balkonlarda 'erik dalı' ile göbek attılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Sokağa çıkma yasağı gelince balkonlarda 'erik dalı' ile göbek attılar - Haber
Denizli

Sokağa çıkma yasağı gelince balkonlarda 'erik dalı' ile göbek attılar

Sokağa çıkma yasağı gelince balkonlarda 'erik dalı' ile göbek attılar Evinin önünde konser verdi, müziği duyan göbek atmaya balkona çıktı Denizli'de komşularının sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde sıkıldığını öğren müzisyen evinin önüne kurduğu dev ses sitemi ile adeta karışık...

12.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:38
Sokağa çıkma yasağı gelince balkonlarda 'erik dalı' ile göbek attılar

Sokağa çıkma yasağı gelince balkonlarda 'erik dalı' ile göbek attılar

Evinin önünde konser verdi, müziği duyan göbek atmaya balkona çıktı

DENİZLİ - Denizli'de komşularının sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde sıkıldığını öğren müzisyen evinin önüne kurduğu dev ses sitemi ile adeta karışık müziklerin çaldığı konser verdi. Müzik sesini duyup balkona çıkan komşular ise kendilerini müziğin ritmine kaptırıp göbek attı.

Denizli'de düğün ve özel günlerde müzisyenlik yapan Ergün Salman artan korona vakalarından dolayı iptal olan düğünlere gidemeyince ses sistemini evinin önüne kurdu. Sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşların moral bulması için şarkılar çaldı. Müzik sesini duyan vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlığın ardından evlerinin balkonları ve pencerelerinden göbek atarak eğlendi. Müzik sesini duyan alt sokaktaki vatandaşlar ise kendi evlerinden müzik açarak eğlenmeye başladı. Sokakta İzmir Marşı'nın yankılanması sonrası ise balkon ve pencereden ellerinde Türk bayrağı sallamaya başladı. Kimi vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Evinin önüne kurduğu sistemle mahalleliyi eğlendiren müzisyen Ergün Salan, "Virüsten dolayı bizimde düğünler bitti. Evdeyiz. Bende sırf mahalleli eğlensin, herkesin keyfi yerine gelsin diye böyle bir şey yaptım. Komşuların yaklaşımı iyiydi. Hepside çok güzeldi. Allah razı olsun" dedi.

Sokağa çıkma yasağı gelince balkonlarda 'erik dalı' ile göbek attılar

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haber
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası 'Endişeliyim' diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haber
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haber
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den Haber
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Recep Tayyip Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Recep Tayyip Erdoğan etkisi
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Ekrem İmamoğlu
Spor Falcao Lionel Messi Bülent Uygun Rüştü Reçber Emre Belözoğlu
Daha Fazla Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağı gelince balkonlarda 'erik dalı' ile göbek attılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 13:54:14. #1.15#
title