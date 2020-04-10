Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor? Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı kararıyla 60 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla da 20 yaş altındaki gençlerin de sokağa çıkmaları kısıtlandı. Giriş - çıkışı kapalı olan şehirler hangileri? Sokağa çıkma yasağı gelir mi?

Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler? Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca'nın değerlendirmeleri, İçişleri Bakanlığının kararıyla 65 yaş üstü olan sokağa çıkma yasağı 60 yaş sınırına indirildi. Ardından coronavirüs vakalarının artması ile 1 Ocak ve 2000 üstü doğumlu olanların da sokağa çıkmaları kısıtlandı. Türkiye sokağa çıkma yasağı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Nisan günü yaptığı açıklamaya göre koronavirüs salgınının önüne geçmek maksadıyla 60 yaş ve üstünün yanı sıra 1 Ocak 2000 doğumlular ve üstü yaş grubunun da sokağa çıkmaları yasaklandı. Yasaklı grupta ye alan vatandaşların sokağa çıkması durumunda cezai işlem uygulanacak. Sokağa çıkma yasağını uygulamayanlara 392 lira para cezası kesilecek. Diğer yandan Türkiye geneli sokağa çıkma yasağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİSNALARI

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında "Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18-20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar" başlık ek genelge yayımlandı. 81 ile gönderilen geneldede yer alan istisnalar şöyle:

* Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

* Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

* Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.

* Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.

Diğer yandan alınan yeni kararla;20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "Özel Gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu, koronavirüs nedneiyle yeniden toplanıyor. Toplantıdan ne gibi kararlar çıkacak merak edilirken, 'sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusu da araştırılıyor. Vaka ve ölüm oranlarının artmaya başladığı, Türkiye'nin diğer bölgelerine de virüsün özellikle İstanbul'dan yayıldığı düşünülerek vaka oranlarının en yüksek olduğu şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi yeniden gündeme geldi.

Salgının önüne geçmek ve bulaşıcılığı önlemek amacıyla toplanan Bilim Kurulu'ndan yeni tedbir paketi açıklaması bekleniyor. Son açıklanan resmi kaynaklara göre İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü 5 il oldu. Bahsi geçen şehirlerde sokağa çıkma yasağı getirilmesine yönelik kararların alınması söz konusu. Nisan ayı ilk haftalarında gerileme olmadığı takdirde özellikle büyükşehirlerde alınan tedbirlerin arttırılması konuşuluyor.

Bu kapsamda her şehre farklı izolasyon şekli hayata geçirilmesi, pazarların kapatılması, birkaç sektör hariç sokağa çıkma yasağının uygulanması gündemde. Ayrıca gıda, enerji, sağlık gibi sektörler hariç sokağa çıkışların yasaklanması, şehir karantinalarının uygulanması, belli bölgelere izin verilmesi de gündemde yer alan diğer başlıklar.

GİRİŞ ÇIKIŞLARIN KAPALI OLDUĞU ŞEHİRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir ile Zonguldak illerine araç giriş çıkışlarının yasaklandığını bildirdi. Araç giriş-çıkışı kısıtlanan iller şöyle:

Zonguldak - Zonguldak Belediyesi

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi