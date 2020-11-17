Sokağa çıkma yasağı geldi! Restoranlar kapatılacak mı? Restoranlar ne zaman kapatılacak?
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Sokağa çıkma yasağı geldi! Restoranlar kapatılacak mı? Restoranlar ne zaman kapatılacak?

17.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 17.11.2020 21:10
Sokağa çıkma yasağı geldi! Restoranlar kapatılacak mı? Restoranlar ne zaman kapatılacak?

Koronavirüs kapsamında gelen kısıtlamalar arasında restoranlarda yer almaktadır. Peki, Restoranlar kapatılacak mı? Restoranlar ne zaman kapatılacak?

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RESTORANLAR KAPATILACAK MI?

Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlar sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.

RESTORANLAR NE ZAMAN KAPATILACAK?

Gelen kısıtlamalardan bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restoranlara gelen kısıtlamalardan bahsetti.

"Hep birlikte fedakarlık yaparak inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu şekilde geleceğe bakacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla." dedi. Peki, restoranlar ne zaman kapatılacak? Henüz restoranlara ne zaman kısıtlama geleceği açıklanmadı.

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