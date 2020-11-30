Sokağa çıkma yasağı geldi! Market, manav ve restoranlar açık olacak mı?
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Sokağa çıkma yasağı geldi! Market, manav ve restoranlar açık olacak mı?

30.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:42
Sokağa çıkma yasağı geldi! Market, manav ve restoranlar açık olacak mı?

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları getirildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı geldi! Market, manav ve restoranlar açık olacak mı?

Vatandaşların merakla beklediği Kabine toplantısı sonrası açıklamalar geldi. Peki, Market, manav ve restoranlar açık olacak mı?

MARKET VE RESTORANLAR AÇIK OLACAK MI?

Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.

Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

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