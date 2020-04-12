Sokağa çıkma yasağı geldi caddeler martılara kaldı Sokağa çıkma yasağının getirildiği 31 il içerisinde bulunan Bursa'da vatandaşlar evde kaldı, caddelerde martılar dolaştı.

Sokağa çıkma yasağının getirildiği 31 il içerisinde bulunan Bursa'da vatandaşlar evde kaldı, caddelerde martılar dolaştı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Bursa'da cadde ve meydanlar boşaldı. Mecburi ve görev için dışarı çıkanlar dışında sokaklarda kimseler kalmadı. Bursa'nın trafiği en yoğun olduğu bölgelerinde kimse kalmazken sokak ve caddeler hayvanlara kaldı. Az seviyede aracın geçtiği Çekirge Caddesi'nde görülen martı ise görenleri şaşırttı. Vatandaşlar evlerinden çıkamayınca, martı asfalt üzerinde rahat tavırlarla yemek yedi. - BURSA

Kaynak: İHA